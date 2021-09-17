Стало известно, когда откроют вестибюль станции метро «Маяковская»

Капитальный ремонт вестибюля одной из станций «зеленой ветки» близится к завершению. При этом работы, которые велись 11 месяцев, идут согласно разработанному графику. По данным специалистов, пассажиры смогут воспользоваться отремонтированной станцией уже в декабре.

Но показать обновленный вестибюль смогут журналистам раньше. Предпоказ запланирован уже на конец октября.

Напомним, наземный вестибюль станции метро «Маяковская» закрыли на капитальный ремонт, который продлится почти год. В нем велись работы по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода.

В подземке проводился демонтаж водоотводящей зонты — уже демонтирована мраморная облицовка стен, специалисты снимают с пола гранитное покрытие. «Ушел» и сам Владимир Маяковский — а точнее были демонтированы таблички со словами поэта на пилоне вестибюля. Как это было и какие работы еще проводились можно увидеть в нашем материале.