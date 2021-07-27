Закрытие станции метро «Ладожская» на капремонт хотят отложить. Она станет недоступна для пассажиров почти на год

Станция петербургского метрополитена «Ладожская» должна была закрыться для пассажиров в 2022 году. Однако ее уход на капитальный ремонт планируют отложить.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщили в Комитете по транспорту Петербурга, проект капитального ремонта «Ладожской» еще находится на стадии разработки — поэтому точную дату закрытия на данный момент назвать сложно. Однако ориентировочно станция перестанет принимать пассажиров в январе 2023 года.
По предварительным расчетам, «Ладожская» не сможет принимать пассажиров на вход и на выход в течение 11 месяцев. На станции необходимо устранить протечки и нарушения требований безопасной эксплуатации.
«Ладожской» ежемесячно пользуются 2,38 миллиона пассажиров: жители Ржевки-Пороховых, а также ближайших пригородов. Она самая загруженная из всех станций оранжевой линии. Закрытие станции может вызвать проблемы, решением которых займутся железнодорожники Октябрьской магистрали — сейчас ОЖД проводит ряд совещаний с компаниями-перевозчиками и прорабатывает корректировку маршрутов.
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