Закрытие станции метро «Ладожская» на капремонт хотят отложить. Она станет недоступна для пассажиров почти на год

Как сообщили в Комитете по транспорту Петербурга, проект капитального ремонта «Ладожской» еще находится на стадии разработки — поэтому точную дату закрытия на данный момент назвать сложно. Однако ориентировочно станция перестанет принимать пассажиров в январе 2023 года.

По предварительным расчетам, «Ладожская» не сможет принимать пассажиров на вход и на выход в течение 11 месяцев. На станции необходимо устранить протечки и нарушения требований безопасной эксплуатации.

«Ладожской» ежемесячно пользуются 2,38 миллиона пассажиров: жители Ржевки-Пороховых, а также ближайших пригородов. Она самая загруженная из всех станций оранжевой линии. Закрытие станции может вызвать проблемы, решением которых займутся железнодорожники Октябрьской магистрали — сейчас ОЖД проводит ряд совещаний с компаниями-перевозчиками и прорабатывает корректировку маршрутов.