Маяковский вышел на «Маяковской». Посмотрите, как выглядит вестибюль ремонтируемой станции

На сегодняшний день на станции метро «Маяковская» уже демонтирована мраморная облицовка стен, ведутся работы по демонтажу гранитного напольного покрытия и подвесного армоцементного потолка. Полностью демонтированы электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения. Облицовка в ходе работ будет полностью заменена и восстановлена. Специалисты заменят входные и выходные группы дверей, кассовые окна, магистральные кабельные сети, отремонтируют фасады и служебные помещения.

Специалистам предстоит восстановить гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на новые, выполненные из анодированного алюминия, и провести капитальный ремонт трех эскалаторов с устройством негорючей балюстрады. После окончания капремонта наклонного хода и вестибюля станции «Маяковская» будут восстановлены эксплуатационные характеристики строительных конструкций, модернизированы системы жизнедеятельности и безопасности, что обеспечит более высокий и безопасный уровень оказания услуг по перевозке пассажиров.

Станция петербургского метрополитена «Маяковская» была открыта 3 ноября 1967 года в составе участка «Василеостровская»—«Площадь Александра Невского». Глубина заложения — 51 метр, тип станции закрытый. Эксплуатируется «остановка» в подземке уже более 53 лет, ремонты наклонного хода и вестибюля станции производились только в режиме текущей эксплуатации, поэтому многие строительные конструкции утратили свои эксплуатационные характеристики, а механизмы выработали свой моторесурс. На капитальный ремонт станция была закрыта 9 января 2021 года. Плановый срок проведения работ — 11 месяцев.