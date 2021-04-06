«Мы планируем в 2022 году ставить «Ладожскую» на ремонт, там есть протечки, определенные нарушения требований безопасной эксплуатации метрополитена. Сделан проект, сейчас он проходит Главгосэкспертизу. Получим заключение и будем ставить станцию на ремонт. Выход из нее будет закрыт», — приводит «Деловой Петербург» слова главы Комитета по транспорту Петербурга Кирилла Полякова.

По словам Полякова, работы по капитальному ремонту не учли разработчики проекта электрички из Кудрова. Им также занимается Комитет по транспорту совместно с Октябрьской железной дорогой.

По плану, электричка должна курсировать из Кудрова до станций «Ладожская» и «Волковская» уже с середины 2021 года. На первом этапе запуска будут ходить около девяти пар поездов в сутки, в случае востребованности маршрута количество поездов увеличат. «Проект продолжают разрабатывать. Планы по ремонту "Ладожской" они не учли. Возможно, электричку придется запускать в сторону "Волковской"», — отметил Поляков.