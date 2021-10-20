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Петербургский метрополитен планирует одновременно закрывать на ремонт по 2-3 станции в год

Петербургский метрополитен планирует в ближайшие годы закрывать по две-три станции одновременно. Об этом заявил заместитель начальника городской подземки Дмитрий Бурин в ходе II Международного форума транспортной инфраструктуры, пишет «Фонтанка».

witaya ratanasirikulchai / Shutterstock.com

В обозримом будущем на реконструкцию отправят четыре станции метро: «Чернышевская», «Московская-2», «Удельная» и «Ладожская». Последнюю планируют ремонтировать в 2023 году и предполагается, что это станет самым большим испытанием для петербуржцев.

Напомним, станцию петербургского метрополитена «Ладожская» планировали закрыть для пассажиров в 2022 году. Однако ее уход на капитальный ремонт отложили до января 2023 года.

Также вестибюль станции метро «Маяковская» в Петербурге планируют открыть для пассажиров 10 декабря. В подземке проводился демонтаж водоотводящей зонты — уже демонтирована мраморная облицовка стен, специалисты снимают с пола гранитное покрытие. «Ушел» и сам Владимир Маяковский — а точнее были демонтированы таблички со словами поэта на пилоне вестибюля. Как это было и какие работы еще проводились можно увидеть в нашем материале.

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