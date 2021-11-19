«Ситуация все-таки разрешается»: в Петербурге готовятся сворачивать койки для больных коронавирусом

Дмитрий Лисовец Глава Комитета по здравоохранению Петербурга — о ситуцации с коронавирусом в городе: Ситуация все-таки разрешается. За четыре прошедших дня уменьшилось число госпитализированных взрослых пациентов в наши стационары. В сравнении с пиковой неделей, которая предшествовала нерабочим дням, — на 44% поступивших стационары. Уменьшается и число болеющих детей, что проявляется в росте числа свободных коек. Более 20% свободных коек есть в стационарах для взрослых и примерно такое же число коек в стационарах, которые оказывают помощь детям.

По словам Лисовца, в ближайших планах Комитета по здравоохранению — оперативно рассматривать вопрос о перепрофилировании многопрофильных больниц с коронавируса на плановую работу. Но только при сохранении тенденции к снижению заболеваемости. «Период нерабочих дней убедительно доказал свою эффективность в плане снижения госпитализации и заболеваемости», — резюмировал глава комитета.

Напомним, койки для пациентов с коронавирусом в Петербурге начали сворачивать еще накануне — впервые с начала четвертой волны. За сутки их стало на 600 меньше.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 257 тысяч, в Москве — 1 миллион 911 тысяч, в Петербурге — 766 тысяч, в мире — 256 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».