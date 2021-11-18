В Петербурге начали сворачивать койки для пациентов с коронавирусом

Согласно информационной справке об эпидемической ситуации в Петербурге, по состоянию на 18 ноября в городе развернуто 8 888 коек для пациентов с коронавирусом. Это на 600 мест меньше, чем было накануне — 9 488.

За последние сутки коронавирусом заболели 2 645 петербуржцев, выздоровели 3 849 человек, скончались 79. Коэффициент распространения COVID-19 в городе — 0,88. С заболевшими работают в 18 стационарах — 15 городских и 3 федеральных. Свободный коечный фонд составляет 47,28%.

На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 7 027 человек, их них 680 в реанимациях, а 342 подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении 37 855 петербуржцев, 37 323 получают бесплатную лекарственную терапию на дому. 55 человек находятся в обсервации (пансионат «Балтиец»), 4 092 — на карантине.

Всего в Петербурге развернуты 177 пунктов вакцинации от коронавируса. 1 937 378 человек привиты первично, без учета «Спутника Лайт», за сутки — 14 133. 2 052 908 петербуржцев закончили цикл вакцинации, за сутки — 14 048. Запас вакцины в городе — 544 705 доз.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 219 тысяч, в Москве — 1 миллион 908 тысяч, в Петербурге — 763 тысячи, в мире — 255 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».