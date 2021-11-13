Как в Петербурге будут праздновать Новый год и введут ли дополнительные ограничения? Рассказали в Смольном

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал о том, как в Петербурге будут праздновать Новый год в период коронавирусных ограничений. По его словам, в Смольном «сделали фокус на мероприятиях, которые не подразумевают большого скопления людей». Пиотровский напомнил, что 20 декабря на Дворцовой площади установят живую ель, которую выбрали петербуржцы уже во второй раз. Вокруг площади появятся дополнительные места, где горожане «смогут гулять и погружаться в атмосферу Нового года».

Также откроется традиционная ярмарка на Манежной площади, части которой будут представлены на Конюшенной площади и Певческом мосту. Темой Рождественской ярмарки в Петербурге станет сказка «Щелкунчик». В этом году на Манежной площади появится фотозона в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками, механизированные мышиные головы, а сама площадь превратится в Волшебный город.

В этом году петербуржцы смогут кататься на двух новых больших катках — в ЦПКиО имени Кирова и на Конюшенной площади. Добавим, что с 13 ноября открываются катки в «Новой Голландии» и «Севкабель Порту».

Кроме того, планируется обновление по оформлению города, связанное с 350-летием со дня рождения Петра Первого. «Мы усилили городское оформление в этом году, разработали брендбук», — заявил он.

Как сообщил первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов, в Смольном не собираются вводить на Новый год новые ограничения, если горожане продолжат вакцинироваться. Однако система QR-кодов все еще будет действовать.

«Если достаточное количество граждан до 1 декабря привьются, то тогда заработает жесткая система QR-кодов, успеет выработаться коллективный иммунитет. Территория, куда будет осуществляться доступ по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году не придется вводить никаких дополнительных ограничений, мы на это очень рассчитываем», — отметил он.