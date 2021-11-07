В «Новой Голландии» начали заливать каток

Кажется, в ближайшее время петербуржцы смогут покататься на катке в «Новой Голландии». Как сообщили «Собака.ru» в пресс-службе проекта, в эти выходные уже начали монтировать каток.
Фотография предоставлена пресс-службой «Новой Голландии»
Точная дата открытия катка пока не уточняется, однако в прошлом году он открылся 14 ноября. Ледовое поле площадью в 2 тысячи квадратных метров будет располагаться по-прежнему у Главной сцены.
Напомним, что в Петербурге с ноября заработают сразу несколько ледовых катков. В «Севкабель Порту» лед планируют залить уже 13 ноября. Помимо этого, монтировать каток начали в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове.
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