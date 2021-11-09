В «Севкабель Порту» открывается «Каток у моря». Уже на этих выходных!

В «Севкабель Порту» открывается «Каток у моря». Его площадь в этом году составит 2 200 квадратных метров — еще больше, чем в прошлом!
Как рассказали «Собака.ru» в команде «Севкабель Порта», с каждым годом каток становится все больше — поэтому в этом сезоне площадь ледового поля составит 2 200 квадратных метров (на 200 больше!). Также стал более выразительным панорамный вид на Финский залив — как раз за счет расширения пространства проекта.
Ледовую арену теперь можно будет обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные «Севкабель Порта» и Исткабеля. Уже с 13 ноября петербуржцев ждут «волшебный лес в центре катка, музыкальное сопровождение, теплый свет, зона с фудтраками, декорации — все атрибуты самого романтического аттракциона зимы».
«Каток у Моря» будет работать ежедневно по часовым сеансам. В будни с 11:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье с 11:00 до 22:30. Камеры хранения, туалеты и медпункт расположились в теплом и светлом холле катка. Там же действует прокат коньков от 25 до 45 размера.
Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. Резиденты Порта, как и в прошлом году, приготовили специальные предложения для всех посетителей. А в декабре на территории рядом с катком развернется Новогодний pop-up маркет — на аллее из восьми рождественских домиков можно будет купить подарки к праздникам, согревающие еду и напитки и не только.
Стоимость катания — от 250 до 450 рублей за сеанс в зависимости от даты и времени. Прокат коньков стоит 350 рублей и оплачивается отдельно, но можно принести свои коньки. Билеты любой категории в этом году можно приобрести онлайн. Для постоянных гостей будут доступны абонементы, а в качестве подарков друзьям и близким — сертификаты.
Напомним, на этих выходных также открывается каток на острове «Новая Голландия». В этом году дизайнеры взяли за основу декоративного оформления катка образы советских фарфоровых статуэток: фигуристы и конькобежцы на крутящихся мобелях украсят деревянную сцену острова. У выхода на лед расставят очаги с живым огнем и креслами, где посетители смогут отдохнуть, не снимая коньков.
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