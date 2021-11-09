В «Севкабель Порту» открывается «Каток у моря». Уже на этих выходных!

«Каток у Моря» будет работать ежедневно по часовым сеансам. В будни с 11:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье с 11:00 до 22:30. Камеры хранения, туалеты и медпункт расположились в теплом и светлом холле катка. Там же действует прокат коньков от 25 до 45 размера.

Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. Резиденты Порта, как и в прошлом году, приготовили специальные предложения для всех посетителей. А в декабре на территории рядом с катком развернется Новогодний pop-up маркет — на аллее из восьми рождественских домиков можно будет купить подарки к праздникам, согревающие еду и напитки и не только.

Стоимость катания — от 250 до 450 рублей за сеанс в зависимости от даты и времени. Прокат коньков стоит 350 рублей и оплачивается отдельно, но можно принести свои коньки. Билеты любой категории в этом году можно приобрести онлайн. Для постоянных гостей будут доступны абонементы, а в качестве подарков друзьям и близким — сертификаты.

Напомним, на этих выходных также открывается каток на острове «Новая Голландия». В этом году дизайнеры взяли за основу декоративного оформления катка образы советских фарфоровых статуэток: фигуристы и конькобежцы на крутящихся мобелях украсят деревянную сцену острова. У выхода на лед расставят очаги с живым огнем и креслами, где посетители смогут отдохнуть, не снимая коньков.