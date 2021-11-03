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В Петербурге с ноября заработает сразу несколько ледовых катков

В Петербурге наступил третий осенний месяц, а в городе продолжает держаться теплая погода. Но некоторые общественные пространства уже начали готовиться к зиме и возводить катки.

Фото: ВК Севкабель Порт/ Бюро Хвоя

В «Севкабель Порту» лед планируют залить уже 13 ноября. Представители общественного пространства в группе ВКонтакте рассказали, что новым проектом катка занимается бюро «Хвоя». Льдом покроют 2200 квадратных метров, оставят островки леса, а вдоль моря установят панорамный мост с балконом.

Помимо этого, монтировать каток начали в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове. В пресс-службе парка заявили, что точную дату открытия катка сообщат позднее. Но предварительно все будет готово к началу декабря, пишет 78.ru.

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