Исследование: прививку от коронавируса сделали 45% петербуржцев

К октябрю вакцинировались от коронавируса более половины всех людей старше 60 лет в Петербурге. Горожане с высшим образованием делали прививки чаще, около 20% невакцинированных петербуржцев объясняли отказ медицинскими противопоказаниями. Коллективный иммунитет в городе достиг 45%. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными Европейского университета совместно с клиниками «Скандинавия», лабораторией Genetico и НИИ гриппа имени Смородинцева, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru».
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В октябре на вопросы исследователей ответили 5 064 жителя Петербурга старше 18 лет. Согласно ответам, 45,3% опрошенных получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. 35,7% и 6,4% участников сообщили о вакцинации «Спутником V» и «Спутником Лайт». 3,3% опрошенных привились «КовиВаком», а менее 1% — «Эпиваккороной». О ревакцинации сообщили 1,4% участников опроса.
Главными предикторами вакцинации стали возраст и уровень образования. Люди старше 50 лет вакцинировались чаще — среди опрошенных 60-69 и 70-79 лет прививку сделали 51% и 53%. Чаще прививались люди с высшим образованием — о вакцинации сообщили 50% опрошенных.
Реже вакцинировались участники опроса, которые хотя бы раз получали положительный тест на коронавирус — 36% против 47% среди тех, кто положительный результат ПЦР-теста не получал. Люди с онкологическими или гематологическими заболеваниями делали прививку реже, чем люди без этих заболеваний. Около 20% невакцинированных жителей Петербурга объяснили отказ медицинскими противопоказаниями.
«Важно вакцинировать пациентов с ослабленным иммунитетом: они болеют тяжелее, чаще заражаются повторно. К группам риска относятся люди с онкологическими, ревматологическими заболеваниями, тяжелым поражением почек, печени, тяжелой сердечно-сосудистой патологией, диабетом. Эти заболевания не считаются поводом для медотвода, наоборот, таких пациентов нужно вакцинировать в первую очередь. Реальных противопоказаний мало. Среди них анафилактическая реакция после первой дозы и пока что детский возраст», — говорит врач-инфекционист Оксана Станевич.
«Хотя основная цель нашего исследования — оценка доли жителей Санкт-Петербурга с положительным результатом теста на антитела к SARS-CoV-2, мы посчитали важным сообщить о результатах опроса. Вакцинация и факторы, определяющие ее охват, в значительной степени влияют на то, как будет развиваться пандемия и сколько будет жертв», — отметил соавтор исследования, ассоциированный профессор «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Антон Барчук.
Ранее также стало известно, что в Петербурге антитела к коронавирусу есть у более чем половины всех жителей города. У подавляющего большинства из них положительных ответ на заболевание сохраняется как минимум 10 месяцев. Кроме того, из 100 заболевших коронавирусом петербуржцев в среднем умирал один человек — при этом летальность среди мужчин была выше.
Напомним, к середине июня данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. Спустя месяц были озвучены результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 — около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно. К середине августа коронавирусом переболели менее 13% петербуржцев. У большинства сохранялись антитела. По результатам третьего этапа исследования выяснилось, что к концу 2020 года минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии. В марте 2021-го стало известно, что за год пандемии новой коронавирусной инфекции заболевание перенесли более 2,5 миллионов петербуржцев. Формируется коллективный иммунитет — антитела есть у более чем половины жителей Петербурга.
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