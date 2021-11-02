Исследование: прививку от коронавируса сделали 45% петербуржцев

В октябре на вопросы исследователей ответили 5 064 жителя Петербурга старше 18 лет. Согласно ответам, 45,3% опрошенных получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. 35,7% и 6,4% участников сообщили о вакцинации «Спутником V» и «Спутником Лайт». 3,3% опрошенных привились «КовиВаком», а менее 1% — «Эпиваккороной». О ревакцинации сообщили 1,4% участников опроса.

Главными предикторами вакцинации стали возраст и уровень образования. Люди старше 50 лет вакцинировались чаще — среди опрошенных 60-69 и 70-79 лет прививку сделали 51% и 53%. Чаще прививались люди с высшим образованием — о вакцинации сообщили 50% опрошенных.

Реже вакцинировались участники опроса, которые хотя бы раз получали положительный тест на коронавирус — 36% против 47% среди тех, кто положительный результат ПЦР-теста не получал. Люди с онкологическими или гематологическими заболеваниями делали прививку реже, чем люди без этих заболеваний. Около 20% невакцинированных жителей Петербурга объяснили отказ медицинскими противопоказаниями.

«Важно вакцинировать пациентов с ослабленным иммунитетом: они болеют тяжелее, чаще заражаются повторно. К группам риска относятся люди с онкологическими, ревматологическими заболеваниями, тяжелым поражением почек, печени, тяжелой сердечно-сосудистой патологией, диабетом. Эти заболевания не считаются поводом для медотвода, наоборот, таких пациентов нужно вакцинировать в первую очередь. Реальных противопоказаний мало. Среди них анафилактическая реакция после первой дозы и пока что детский возраст», — говорит врач-инфекционист Оксана Станевич.

«Хотя основная цель нашего исследования — оценка доли жителей Санкт-Петербурга с положительным результатом теста на антитела к SARS-CoV-2, мы посчитали важным сообщить о результатах опроса. Вакцинация и факторы, определяющие ее охват, в значительной степени влияют на то, как будет развиваться пандемия и сколько будет жертв», — отметил соавтор исследования, ассоциированный профессор «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Антон Барчук.