Исследование: из 100 заболевших коронавирусом петербуржцев в среднем умирал один человек

Исследование опиралось на данные об избыточной смертности в Петербурге. Для взрослого населения летальность составила 1,04%, для всех петербуржцев, включая детей — 0,86%. Если опираться на данные официальной статистики смертности от COVID-19, смертность вдвое меньше (0,43%) — таким образом, летальность вируса, которую подсчитали ученые, выше, чем летальность в официальной статистике. Кроме того, смертность увеличивается в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов.

«Летальность — отношение числа умерших к числу заболевших. В глобальном плане этот показатель говорит о том, насколько опасна болезнь, вызванная новым коронавирусом. В нашем случае получается, что из 100 заболевших COVID-19 петербуржцев один погибал от этого заболевания. Чаще умирали люди старших возрастов, но также мы увидели, что в Петербурге летальность выше у мужчин, что совпадает с данными зарубежных исследователей», — отметил соавтор исследования, ассоциированный профессор «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Антон Барчук.

Ранее также стало известно, что в Петербурге антитела к коронавирусу есть у более чем половины всех жителей города. У подавляющего большинства из них положительных ответ на заболевание сохраняется как минимум 10 месяцев.

Напомним, к середине июня данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. Спустя месяц были озвучены результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 — около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно. К середине августа коронавирусом переболели менее 13% петербуржцев. У большинства сохранялись антитела. По результатам третьего этапа исследования выяснилось, что к концу 2020 года минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии. В марте 2021-го стало известно, что за год пандемии новой коронавирусной инфекции заболевание перенесли более 2,5 миллионов петербуржцев. Формируется коллективный иммунитет — антитела есть у более чем половины жителей Петербурга.