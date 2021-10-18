В больницах Петербурга коронавирусом болеют почти 7 500 человек, дома — еще 35 тысяч

Число петербуржцев с коронавирусом в больницах и на амбулаторном лечении продолжает расти. За последние сутки врачи диагностировали заболевание у 3 097 человек, их них 396 поступили на лечение в стационары.
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Как следует из эпидемиологической справки Смольного от 18 октября, на сегодняшний день на лечении в стационарах с COVID‑19 и пневмониями находятся 7 413 человек — за последние сутки 396 поступили, 133 были выписаны. К сегодняшнему дню 654 человека находятся в реанимациях, 324 подключены к ИВЛ. Во временном госпитале «Ленэкспо» на лечении находятся 387 человек, в пансионате «Заря» — 636.
На амбулаторном лечении с диагностированным коронавирусом находятся 34 959 петербуржцев, 32 468 получают бесплатную лекарственную терапию на дому. На карантин помещены 3 689 человек, на обсервацию в пансионате «Балтиец» — 219.
Всего в Петербурге открыто 174 пункта вакцинации от коронавируса. 1 619 324 петербуржца привиты первично (без учета «Спутника Лайт»), за последние сутки — 2 641. 1 789 671 человек полностью закончили цикл вакцинации, за сутки — 4 439. Запас вакцины в городе 887 662 дозы.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов, в Москве — 1 миллион 726 тысяч, в Петербурге — 666 тысяч, в мире — 240 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
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