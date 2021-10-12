Беглов: темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге недопустимо низкие

О темпах вакцинации от коронавируса в Петербурге:

Хочу обратиться к петербуржцам старшего поколения, к ленинградцам. Многие из вас и сегодня продолжают работать, находясь на заслуженном отдыхе. Врачами всего мира уже доказано, что люди серебряного возраста находятся в группе риска по тяжелому течению ковида. Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего 40%. Это недопустимо мало. Знаю, что многие провели лето на даче, выезжали в другие регионы. Осенью все возвращаются в Петербург. Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая. На сегодняшний день вакцинировано порядка миллиона семисот тысяч петербуржцев. Это меньше половины жителей города. Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию. Вы не только защитите себя от тяжелого течения болезни, но и обезопасите своих близких.