Беглов: темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге недопустимо низкие

Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге недопустимо низкие. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, призвав горожан привиться — особенно старшего поколения.
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Александр Беглов
О темпах вакцинации от коронавируса в Петербурге:
Хочу обратиться к петербуржцам старшего поколения, к ленинградцам. Многие из вас и сегодня продолжают работать, находясь на заслуженном отдыхе. Врачами всего мира уже доказано, что люди серебряного возраста находятся в группе риска по тяжелому течению ковида. Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего 40%. Это недопустимо мало. Знаю, что многие провели лето на даче, выезжали в другие регионы. Осенью все возвращаются в Петербург. Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая. На сегодняшний день вакцинировано порядка миллиона семисот тысяч петербуржцев. Это меньше половины жителей города. Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию. Вы не только защитите себя от тяжелого течения болезни, но и обезопасите своих близких.
Сегодня на фармбазу в Петербурге поступила новая партия вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») в количестве 49 800 комплектов доз. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 2 794 376 (из этого числа 2 752 976 бюджетная и 41 400 коммерческая). Сейчас в Петербурге имеются в наличии все виды вакцин. 1 743 313 петербуржцев закончили цикл вакцинации.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 832 тысячи, в Москве — 1 миллион 688 тысяч, в Петербурге — 649 тысячи, в мире — 238 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
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