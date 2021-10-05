Беглов: на эпидситуацию в Петербурге влияют непривитые от COVID-19 дачники

«К сожалению, эпидемия продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку. Мы достигли рубежа в 1,6 миллиона полностью привитых. Но из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения. По мнению губернатора, наибольшую опасность представляют непривитые взрослые петербуржцы — в том числе пожилые, возвращающиеся с дач.

По данным Смольного от 4 октября, в Петербурге первично привиты от коронавируса 1 572 724 человека (без учета «Спутника Лайт»), 1 697 908 человек закончили цикл вакцинации, 897 576 доз — запас вакцины от COVID‑19. Всего в городе работают 174 пункта вакцинации.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 612 тысяч, в Москве — 1 миллион 650 тысяч, в Петербурге — 630 тысяч, в мире — 234 миллиона человек. В городе прививают тремя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.