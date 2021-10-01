Беглов: по темпам вакцинации Петербург лидирует, но коронавирус распространяется

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, на сегодняшний день в городе полностью вакцинировались от коронавируса более 1 миллиона 600 тысяч человек. Однако для достижения популяционного иммунитета этого недостаточно из-за новых мутаций вируса. Также болеют люди, вернувшиеся из отпусков — у них регистрируется дельта-штамм коронавируса.

«Эпидемия COVID-19 продолжается. И будет продолжаться, к сожалению, до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку. Необходимо вакцинироваться. У нас есть своя вакцина. Но также надо носить индивидуальные средства защиты и соблюдать установленные ограничения. Люди от них устали, но ничего другого человечество не придумало. Еще раз обращаюсь к петербуржцам — очень важно соблюдать меры предосторожности», — заявил Беглов.

Особо Беглов подчеркнул, что лекарства от вируса сегодня нет. В этой ситуации важна повышенная ответственность за себя и окружающих. Маска и социальная дистанция снижают риск заражения, а прививка — тяжелого течения болезни.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 511 тысяч, в Москве — 1 миллион 633 тысячи, в Петербурге — 620 тысяч, в мире — 233 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.