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Александр Шишлов покинет пост Уполномоченного по правам человека в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов покинет свой пост. Он избран депутатом в Законодательное собрание Петербурга седьмого созыва.

Александр Шишлов. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге

Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена, Шишлов покинет свой пост после того, как уйдет на позицию депутата Законодательного собрания Петербурга. В городском парламенте он будет представлять партию «Яблоко» вместе с Борисом Вишневским. Нового уполномоченного по правам человека изберут в течение 60 дней после этого.

Александр Шишлов родился 28 июля 1955 года в Ленинграде. Окончил математико-механический и юридический факультеты Санкт-Петербургского государственного университета. С 1990 по 1993 год являлся депутатом Ленинградского городского совета, С 1995 по 2003 год — депутатом Государственной Думы. В 2012 году был избран Законодательным собранием Петербурга на должность уполномоченного по правам человека, а в 2017-ом — переизбран на очередной пятилетний срок.

Как уполномоченный по правам человека в Петербурге Шишлов считал неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Отмечал, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января. Говорил о том, что «этих людей нужно уважать, а не выставлять для диалога с ними силовые органы» об акции 21 апреля.

Также Шишлов обращался к главе города Александру Беглову с рекомендациями, направленными на мотивацию петербуржцев к вакцинации от COVID-19 в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Он призывал публиковать настоящую статистику по коронавирусу, которую скрывают с начала июня.

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