Омбудсмен по правам человека в Петербурге призвал публиковать статистику по COVID-19. Власти скрывают ее с начала июня

С 11 июня Смольный не публикует отчет Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге — последний появился на сайте администрации 2 июня. Вместо него выходит информационная справка по вакцинации от COVID-19. Александр Шишлов неоднократно обращал внимание руководства города на «неполучение гражданами полной и достоверной официальной информации о пандемии, в частности, статистики выявления COVID-19, госпитализаций, структуры смертности, прироста ковид-ассоциированных смертей».

Сокрытие этих сведений, пишет пресс-служба омбудсмена, а также проблем в организации системы здравоохранения в минувшем году привело к тяжелым последствиям.

«Петербуржцы небезосновательно подвергали сомнению корректность официальных цифр заболеваемости и выздоровления и обращали внимание на расхождение статистики, публикуемой на портале Стопкоронавирус.рф и обнародованной информацией Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19. В Комитете по здравоохранению эти расхождения объясняли разницей в методологии. Однако с 3 июня 2021 года на сайте Администрации Санкт-Петербурга данные об эпидемической ситуации Межведомственного городского координационного совета вообще не размещаются, публикуется лишь информация о вакцинации», — отмечает пресс-служба омбудсмена.

Шишлов полагает, что официальная публикация коронавирусной статистики в полном объеме и удобном для анализа виде будет способствовать повышению доверия людей к противоэпидемическим рекомендациям городского правительства и стимулировать процесс добровольной вакцинации.

Уполномоченный также предложил губернатору Петербурга Александру Беглову ослабить ограничительные меры в отношении граждан в возрасте старше 65 лет, прошедших полный цикл вакцинации. «В настоящее время в Санкт-Петербурге на работодателей возложена обязанность по переводу сотрудников старше 65 лет на дистанционную работу. Пожилые люди также обязаны не покидать места жительства за исключением определенных случаев. При этом граждане старше 65 лет, которые прошли полный цикл вакцинации, могли бы участвовать во всех сферах жизни общества при соблюдении общеустановленных ограничительных мер. По мнению омбудсмена, ослабление ограничений для данной категории граждан будет способствовать увеличению мотивации пожилых жителей Санкт-Петербурга вакцинироваться от COVID-19», — отмечает пресс-служба Шишлова.