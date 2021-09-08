Ограничение скорости, массы и движение только по правой стороне: Минтранс представил поправки в ПДД для электросамокатов

Как пишет «Коммерсантъ», проект изменений в ПДД, о подготовке которых сообщалось еще в начале лета, Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Как и планировалось ранее, электросамокаты и другие подобные устройства будут выделены в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности. Минтранс хотел приравнять к СИМ также коньки, скейты, ролики и прочие устройства, работающие на «мускульной тяге», но от этой идеи отказались.

Вот какие изменения вводятся в ПДД:

Лимит скорости в 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и обочинах. Ранее предлагалось ограничение в 20 км/ч только при движении вместе с пешеходами по тротуару.

Ограничение по массе — для езды по тротуару и в пешеходной зоне при отсутствии велодорожки средство индивидуальной мобильности должно весить не более 35 килограмм.

Если средство индивидуальной мобильности имеет тормоза, звуковой сигнал, светоотражатели и фонари, движение на них разрешено только правой стороне проезжей части.

В ближайшее время предложенные Минтрансом поправки вынесут на голосование, после чего их планируется направить на утверждение в правительство. Как считают эксперты, представленный документ надо принимать как можно скорее, чтобы снизить «градус социальной напряженности».