Ограничение скорости, массы и движение только по правой стороне: Минтранс представил поправки в ПДД для электросамокатов

Министерство транспорта России представило финальную версию пакета поправок в ПДД, регулирующих движение средств индивидуальной мобильности. Ограничение скорости, массы и движение только по правой стороне — рассказываем, как могут измениться правила для владельцев электросамокатов.
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Kalabi Yau / Shutterstock.com
Как пишет «Коммерсантъ», проект изменений в ПДД, о подготовке которых сообщалось еще в начале лета, Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Как и планировалось ранее, электросамокаты и другие подобные устройства будут выделены в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности. Минтранс хотел приравнять к СИМ также коньки, скейты, ролики и прочие устройства, работающие на «мускульной тяге», но от этой идеи отказались.
Вот какие изменения вводятся в ПДД:
- Лимит скорости в 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и обочинах. Ранее предлагалось ограничение в 20 км/ч только при движении вместе с пешеходами по тротуару.
- Ограничение по массе — для езды по тротуару и в пешеходной зоне при отсутствии велодорожки средство индивидуальной мобильности должно весить не более 35 килограмм.
- Если средство индивидуальной мобильности имеет тормоза, звуковой сигнал, светоотражатели и фонари, движение на них разрешено только правой стороне проезжей части.
В ближайшее время предложенные Минтрансом поправки вынесут на голосование, после чего их планируется направить на утверждение в правительство. Как считают эксперты, представленный документ надо принимать как можно скорее, чтобы снизить «градус социальной напряженности».
Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.
Летом 2021 года в Петербурге ужесточили правила аренды электросамокатов — теперь официально. Также власти определились с концепцией пунктов проката электросамокатов. Вот какими они будут.
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