Минтранс предложил запретить ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг

«Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 килограмм», — заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

Кроме того, министерство предлагает ограничить допустимую скорость движения средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.

Проект поправок в ПДД предусматривает появление новых дорожных знаков. Например, знака запрета на движение средств индивидуальной мобильности в парках и в местах высокой плотности пешеходного потока: вблизи метро, вокзалов, торговых центров. Также возможен ввод табличек, уточняющих распространение уже существующих знаков на СИМ. По словам Луговенко, регулирование этих вопросов должно быть отдано на местный уровень.

Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.

Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Кикшеринговые компании уже начали ограничивать скорость движения, вводить штрафы за нарушение правил поездки, а также договорились убрать двухколесный транспорт с Дворцовой площади. Кроме того, планируется сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту.