Власти Петербурга определились с концепцией пунктов проката электросамокатов. Вот какими они будут

По данным «Фонтанки», проект изменений в правила благоустройства вводит понятие «пункт проката средств индивидуальной мобильности». Это «уличное оборудование, предназначенное для предоставления владельцами средств индивидуальной мобильности: самокатов, электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, на основании гражданско-правовых договоров в пользование физическим и юридическим лицам». Проектировать их размещение не нужно в том случае, если их площадь равна площади выделенного участка и они соответствуют эстетическим требованиям.

Согласно подготовленным правилам, оставление электросамокатов вне пунктов проката не допускается. Брошенные средства индивидуальной мобильности будут вывозиться, подобно мусору.

Порядок уборки брошенных электросамокатов прописан отдельно. Районная администрация должна будет провести осмотр брошенного средства передвижения с фотофиксацией и составлением акта. После этого необходимо увезти его к месту хранения, которое администрация района определит самостоятельно. Чтобы забрать конфискованное средства передвижения, владелец должен будет подать заявление по специальной форме, после чего ему самокат ему вернут. В том случае будет действовать принцип самовывоза.