В Петербурге снижается число госпитализаций с COVID-19. Только за неделю — на 16,6%

«В Петербурге наблюдается устойчивый тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции. Количество госпитализаций уменьшается. Так, за вчерашний день в стационары госпитализировано 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее — 677. Если сравнивать нынешний семидневный интервал с предыдущей неделей — снижение составит 16,6%. При сравнении двухнедельных интервалов цифры еще более значительны — 36,2%», — сообщил Лисовец.

По словам Лисовца, в июле темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге «значительно выросли». Лидерами в процентном отношении являются Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы. На прошлой неделе привито 107 577 человек. «Однако даже нынешних достаточно высоких темпов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы. Коронавирусная инфекция никуда не ушла, поэтому крайне важно привиться тем, кто этого еще не сделал», — отметил глава Комздрава.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 54 тысячи, в Москве — 1 миллион 477 тысяч, в Петербурге — 511 тысяч, в мире — 191 миллион человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.