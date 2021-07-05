Смертность в Петербурге с января по апрель 2021 года возросла на 30% по сравнению с показателями 2020-го

Смертность в Петербурге с января по апрель 2021 года возросла на 30% — скончались 27 027 человек, что на 6 275 больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные из отчета Петростата.
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Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com
За период с января по май 2021 года в Петербурге родились 16 787 детей — на 1 051 меньше, чем за аналогичный период 2020 года (17 838). Смертность, наоборот, возросла — скончались 27 027 человек, что на 6 275 больше, чем годом ранее (20 752).
По предварительной оценке Петростата, численность постоянного населения Петербурга на 1 мая 2021 года составила 5384,2 тысячи человек и с начала года уменьшилась на 0,1 тысячи человек.
Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе–апреле 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 7 326 человек. Миграционный прирост на 99% компенсировал естественную убыль населения.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В больницы города увозят уже по тысяче человек в день, в основном болеют молодые. Одновременно с этим председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявляет о выходе города на плато по заболеваемости. Петербургский Роспотребнадзор заявил о рекордной летальности от коронавируса — как ни при одной другой болезни. В городе открывают дополнительные пункты регистрации смертей. На фоне рекордной статистики по смертности от коронавируса в других отделениях уже образовались очереди.
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