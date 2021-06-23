На Боровой улице в Петербурге закрасили арт-объект «Женская власть». Портреты были нанесены по контуру осыпающейся штукатурки

«На облупившейся фасаде в Петербурге сделали красиво, изобразив граффити. Коммунальщики, ссылаясь на закон, залупили граффити, даже не попытавшись отремонтировать фасад. Люди, которые просто ненавидят мой город», — сообщил петербургский общественник Александр Шуршев.

«Так пусть местные жители долбят все возможные инстанции, чтобы начальника этих коммунальщиков выперли», «Только недавно с учениками стояли у этого граффити и отгадывали, кто изображен и почему граффити называется женская власть. И все удивились такому необычному изображению. Очень и очень обидно», «Граффити незаконно. Разруха законна», — комментируют петербуржцы.