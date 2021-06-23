На Боровой улице в Петербурге закрасили арт-объект «Женская власть». Портреты были нанесены по контуру осыпающейся штукатурки

На Боровой улице в Петербурге закрасили арт-объект «Женская власть», созданный арт-группой «Явь» в марте 2020 года. Портреты правительниц были нанесены по контуру осыпающейся штукатурки — «коммунальщики, ссылаясь на закон, залупили граффити, даже не попытавшись отремонтировать фасад».
Нахрена такая власть?— Александр Шуршев (@Shurshev) June 22, 2021
На облупившейся фасаде в Петербурге сделали красиво, изобразив граффити. Коммунальщики, ссылаясь на закон, залупили граффити, даже не попытавшись отремонтировать фасад. Люди, которые просто ненавидят мой город pic.twitter.com/Xx1xwW69Q7
«На облупившейся фасаде в Петербурге сделали красиво, изобразив граффити. Коммунальщики, ссылаясь на закон, залупили граффити, даже не попытавшись отремонтировать фасад. Люди, которые просто ненавидят мой город», — сообщил петербургский общественник Александр Шуршев.
«Так пусть местные жители долбят все возможные инстанции, чтобы начальника этих коммунальщиков выперли», «Только недавно с учениками стояли у этого граффити и отгадывали, кто изображен и почему граффити называется женская власть. И все удивились такому необычному изображению. Очень и очень обидно», «Граффити незаконно. Разруха законна», — комментируют петербуржцы.
Ну красиво ведь, правда pic.twitter.com/ac2p3xk9wE— Гуманитарное трепло (@yanashevts) June 23, 2021
Напомним, художники арт-группы «Явь» также создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.
Ранее «Явь» создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям. Работу «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии. А еще изображение «Сказка» — размышления художников о политических событиях последних месяцев, дружбе и вере.
Также петербургская арт-группа «Явь» разработала приложение AR Hunter, с помощью которого можно увидеть уничтоженный стрит-арт. А еще создала стрит-арт «Терпение» на Литейном проспекте. В работе отражены последние события — в частности, арест российского политика Алексея Навального. Но, по признанию художников, они стали лишь поводом — их «терпение истощалось медленно, год за годом».
Одна из последних работ арт-группы — изображение новомодной антистресс-игрушки поп-ит, в полусферах которой зашифровано слово «Стресс». Позже его сделали черно-белым, потому что «Россия для грустных», потом превратили в скрепы, позже в триколор. Однако это была уже чужая работа, будка начала жить своей жизнью.
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