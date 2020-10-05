Петербургская арт-группа «Явь» разработала приложение AR Hunter, с помощью которого можно увидеть уничтоженный стрит-арт. Благодаря функции дополненной реальности приложение воссоздает утраченные изображения — достаточно навести на место, где они размещались, камеру телефона.
Арт-группа «Явь» разработала приложение, которое позволяет увидеть уничтоженный в Петербурге стрит-арт
Сейчас приложение показывает уничтоженный стрит-арт только в тех местах, где он изначально размещался. Для этого нужно открыть карту и выбрать работу, дойти до нее, придя на место найти метку, к которой «цепляется» дополненная реальность (в их качестве использованы метки коммунальных и пожарных служб, различные вывести, а также таблички электросетей), открыть камеру в приложении и намести на метку.
Идея и разработка принадлежит арт-группе «Явь», но художниик отмечают — «AR Hunter не связан с Явью идеологией, целями или концептом. Это сторонний проект, у которого есть точки пересечения со стрит-артом». Сейчас с помощью приложения можно увидеть работы Надежды Опалинской, Ульяны Полоз, Виталия Сая, Blot, Филиппа Дульмаченко, mv_picture, Насти Коп, Net_streetart, pixelidilliarkke, Vandalizy, Андрея Владимирова, Александра Волански и арт-группы «Явь».
Приложение AR Hunter доступно в App Store и Google Play.
Напомним, ранее художники арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.
Ранее «Явь» создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям. Работу «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии. А еще изображение «Сказка» — размышления художников о политических событиях последних месяцев, дружбе и вере.
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