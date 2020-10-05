Сейчас приложение показывает уничтоженный стрит-арт только в тех местах, где он изначально размещался. Для этого нужно открыть карту и выбрать работу, дойти до нее, придя на место найти метку, к которой «цепляется» дополненная реальность (в их качестве использованы метки коммунальных и пожарных служб, различные вывести, а также таблички электросетей), открыть камеру в приложении и намести на метку.

Идея и разработка принадлежит арт-группе «Явь», но художниик отмечают — «AR Hunter не связан с Явью идеологией, целями или концептом. Это сторонний проект, у которого есть точки пересечения со стрит-артом». Сейчас с помощью приложения можно увидеть работы Надежды Опалинской, Ульяны Полоз, Виталия Сая, Blot, Филиппа Дульмаченко, mv_picture, Насти Коп, Net_streetart, pixelidilliarkke, Vandalizy, Андрея Владимирова, Александра Волански и арт-группы «Явь».

Приложение AR Hunter доступно в App Store и Google Play.