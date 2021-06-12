Стрит-арт на на Лиговском проспекте, 138 снова обновился, однако на этот раз без участия петербургских уличных художников «Яви», которые создали первую работу в виде антистресс-игрушки с надписью «Стресс». Теперь арт-объект стал более патриотическим — неизвестные окрасили поп-ит в цвета триколора, а слово «Скрепы» заменили на «Россию».
«На той самой будке, на Лиговском, 138, в день России, появилась новая работа. Это не наше. Кто нарисовал, не знаем. То, что будка стала жить своей жизнью, — круто», — прокомментировала арт-группа «Явь» в соцсетях. Пользователи сети также заинтересовались, осмелятся ли теперь закрасить такую работу.
Напомним, первая версия стрит-арта появилась на Лиговском проспекте в воскресенье, 6 июня. Художники тогда изобразили радужный поп-ит с надписью «Стресс». Затем они переосмыслили собственный стрит-арт и превратили его в черно-белый «Стресс». Потому что «Россия для грустных».
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