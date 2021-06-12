Стрит-арт на на Лиговском проспекте, 138 снова обновился, однако на этот раз без участия петербургских уличных художников «Яви», которые создали первую работу в виде антистресс-игрушки с надписью «Стресс». Теперь арт-объект стал более патриотическим — неизвестные окрасили поп-ит в цвета триколора, а слово «Скрепы» заменили на «Россию».