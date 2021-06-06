Арт-группа «Явь» показала свою новую работу в виде поп-ита с надписью «Стресс»

Напомним, художники арт-группы «Явь» также создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.

Ранее «Явь» создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям. Работу «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии. А еще изображение «Сказка» — размышления художников о политических событиях последних месяцев, дружбе и вере.

Также петербургская арт-группа «Явь» разработала приложение AR Hunter, с помощью которого можно увидеть уничтоженный стрит-арт.