Арт-группа «Явь» показала свою новую работу в виде поп-ита с надписью «Стресс»

Петербургская арт-группа «Явь» показала еще одну свою работу, которая появилась на Лиговском проспекте, 138. Авторы изобразили новомодную антистресс-игрушку поп-ит, в полусферах которой зашифровано слово «Стресс».
«В процессе создания работы местная жительница вызвала нам полицию, но полицейские ограничились фото документов и не стали нас забирать, так как вызов поступил не от собственника будки»,— поделились с нами художники. Также они добавили, что уже «устали от России 2021 года».
Ранее арт-группа «Явь» создала стрит-арт «Терпение» на Литейном проспекте. В работе отражены последние события — в частности, арест российского политика Алексея Навального. Но, по признанию художников, они стали лишь поводом — их «терпение истощалось медленно, год за годом».
Напомним, художники арт-группы «Явь» также создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.
Ранее «Явь» создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям. Работу «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии. А еще изображение «Сказка» — размышления художников о политических событиях последних месяцев, дружбе и вере.
Также петербургская арт-группа «Явь» разработала приложение AR Hunter, с помощью которого можно увидеть уничтоженный стрит-арт.
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