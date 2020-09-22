«Сказка ложь, да в ней намек…»: посмотрите на новый стрит-арт от петербургской арт-группы «Явь»

«Это наши размышления о политических событиях последних месяцев, о дружбе и вере. Волк, например, во многих сказках — помощник и защитник, то же самое он символизирует и в нашей работе, отсылок к каким-то конкретным личностям в нем нет», — приводит «МБХ медиа» слова художницы объединения Анастасии Владычкиной.

Напомним, художники арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже — тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.

Ранее «Явь» создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям. А еще работу «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии.