У петербургской арт-группы «Явь» кончилось «Терпение». Это новый стрит-арт на Литейном проспекте

Петербургская арт-группа «Явь» создала новый стрит-арт «Терпение» на Литейном проспекте. В работе отражены события последних дней — в частности, арест российского политика Алексея Навального. Но, по признанию художников, они стали лишь поводом — их «терпение истощалось медленно, год за годом».
Арт-группа «Явь»
О «Терпении»:
Навальный лишь повод. Наше терпение истощалось медленно, год за годом. Мизерные зарплаты учителей и врачей, маленькие пенсии, отвратительный уровень медицины, ужасное образование, невозможность нормального ведения бизнеса, неквалифицированные кадры на госдолжностях, коррупция, государственное преследование ярких, активных, умных пассионариев, вечные попытки власти все и вся запретить, ничтожное финансирование науки, уничтожение Роскосмоса и Пулковской обсерватории.
Нам это ужасно надоело. Как метко спела Монеточка: «Куда ни плюнь, куда ни глянь, сплошное государство». Вчера, вместо того, чтобы заниматься реальными преступниками, полиция 4 часа допрашивала школьника по поводу замены фото Путина на фото Навального. Это ненормально, так быть не должно.
Напомним, ранее художники арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.
Ранее «Явь» создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям. Работу «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии. А еще изображение «Сказка» — размышления художников о политических событиях последних месяцев, дружбе и вере.
Также петербургская арт-группа «Явь» разработала приложение AR Hunter, с помощью которого можно увидеть уничтоженный стрит-арт.
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