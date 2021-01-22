У петербургской арт-группы «Явь» кончилось «Терпение». Это новый стрит-арт на Литейном проспекте

О «Терпении»:

Навальный лишь повод. Наше терпение истощалось медленно, год за годом. Мизерные зарплаты учителей и врачей, маленькие пенсии, отвратительный уровень медицины, ужасное образование, невозможность нормального ведения бизнеса, неквалифицированные кадры на госдолжностях, коррупция, государственное преследование ярких, активных, умных пассионариев, вечные попытки власти все и вся запретить, ничтожное финансирование науки, уничтожение Роскосмоса и Пулковской обсерватории.

Нам это ужасно надоело. Как метко спела Монеточка: «Куда ни плюнь, куда ни глянь, сплошное государство». Вчера, вместо того, чтобы заниматься реальными преступниками, полиция 4 часа допрашивала школьника по поводу замены фото Путина на фото Навального. Это ненормально, так быть не должно.