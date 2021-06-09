21% петербуржцев категорически против прививки от коронавируса. Но вводить принудительную вакцинацию власти не будут

«Вакцинация в нашей стране является добровольным решением каждого человека, что подтвердил наш президент Владимир Путин, и принуждению в этой ситуации не может быть места. Наша задача убедить петербуржца сделать этот шаг. Это позволит снизить все риски», — заявил Эргашев.

По результатам опроса, полученным вице-губернатором, из всех петербуржцев лишь 44 % готовы прививаться. 19 % выбрали вариант «я это сделаю точно», 25 % — «скорее, сделаю», а 21 % — «я точно это делать не буду».

Есть разные оценки того числа петербуржцев, которых надо привить для достижения коллективного иммунитета, отметил Эргашев. Первая — 2,6 миллиона жителей. Вторая — 1,2 миллиона за вычетом переболевших, детей и людей с противопоказаниями. По данным на 8 июня, были привиты полностью лишь 600 тысяч человек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 156 тысяч, в Москве — 1 миллион 209 тысяч, в Петербурге — 447 тысяч, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 174 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.