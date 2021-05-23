Манижа заняла девятое место на «Евровидения-2021». Певица набрала 204 балла

До финала Манижа запустила проект в Instagram, посвященный женщинам. В нем участвовали девушки, которые были показаны на большом экране во время ее выступления на конкурсе в Роттердаме. На вопрос «Кто такая русская женщина?» ответили актрисы Александра Бортич и Чулпан Хаматова, активистка Белла Раппопорт, журналистка Саша Сулим, основательница благотворительного кафе «Добродомик» и многие другие.