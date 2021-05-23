Манижа заняла девятое место на «Евровидения-2021». Певица набрала 204 балла

На «Евровидении-2021» победила итальянская рок-группа Maneskin из Италии с песней «Zitti e buoni». Об этом сообщили в социальных сетях конкурса.
По итогам голосования зрителей и жюри Италия набрала 524 балла. Второе место заняла французская исполнительница с 499 баллами, третье — швейцарский певец Джонс Тирс, получивший 432 балла. В первую пятерку также вошли Исландия и Украина. Манижа, представлявшая Россию с песней «Русская женщина» , оказалась на девятом месте, набрав 204 балла.
До финала Манижа запустила проект в Instagram, посвященный женщинам. В нем участвовали девушки, которые были показаны на большом экране во время ее выступления на конкурсе в Роттердаме. На вопрос «Кто такая русская женщина?» ответили актрисы Александра Бортич и Чулпан Хаматова, активистка Белла Раппопорт, журналистка Саша Сулим, основательница благотворительного кафе «Добродомик» и многие другие.
Напомним, новость о том, что в 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина», вызвала волну ксенофобии в соцсетях. Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания. О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом песню Манижи Russian Woman для «Евровидения». По ее мнению, то, что именно Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе, «очень странно, мягко говоря». В свою очередь министр культуры России Ольга Любимова считает, что «Евровидение» к культуре никакого отношения не имеет, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — что «там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц».
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