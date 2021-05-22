На время проведения в Петербурге чемпионата Европы по футболу-2020 будет ограничена розничная продажа спиртного в стеклянной таре. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Так, ограничения будут действовать на территориях, прилегающих к фан-зоне на Конюшенной площади и к тематическому парку футбола на территории СК «Юбилейный» — с 11 июня по 11 июля, на территории публичного просмотра матчей на Дворцовой площади — с 1 июля по 11 июля, а также в дни проведения матчей и за день до них на территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург».
При этом в законе указано описание границ территорий, на которые распространяются перечисленные запреты.
Напомним, ранее депутаты предложили ограничить продажу алкоголя на время Евро-2020 в Петербурге. По словам председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, запрет направлен прежде всего «на обеспечение безопасности как болельщиков, которые приедут в наш город, так и непосредственно жителей Петербурга» — это «главное условие проведения любого массового мероприятия, а тем более такого выдающегося спортивного праздника как Чемпионат Европы».
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания.
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