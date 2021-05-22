Так, ограничения будут действовать на территориях, прилегающих к фан-зоне на Конюшенной площади и к тематическому парку футбола на территории СК «Юбилейный» — с 11 июня по 11 июля, на территории публичного просмотра матчей на Дворцовой площади — с 1 июля по 11 июля, а также в дни проведения матчей и за день до них на территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург».

При этом в законе указано описание границ территорий, на которые распространяются перечисленные запреты.