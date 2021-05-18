Депутаты предложили ограничить продажу алкоголя на время Евро-2020 в Петербурге

Продажу алкоголя на время проведения чемпионата Европы по футболу в Петербурге могут ограничить. Соответствующий законопроект депутаты ЗакСа рассмотрят уже завтра, 19 мая.
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Фото: Shutterstock.com
Законопроектом предлагается запретить розничную продажу алкоголя в стеклянной таре — за исключением розничной продажи при оказании услуг общественного питания на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове за один день до начала матчей Чемпионата и непосредственно в дни их проведения.
На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и Тематического парка футбола у спортивного комплекса «Юбилейный», запрет на продажу алкоголя в стекле планируется ввести на период с 11 июня по 11 июля 2021 года, а на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади — с 1 июля по 11 июля 2021 года.
По словам председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, запрет направлен прежде всего «на обеспечение безопасности как болельщиков, которые приедут в наш город, так и непосредственно жителей Петербурга» — это «главное условие проведения любого массового мероприятия, а тем более такого выдающегося спортивного праздника как Чемпионат Европы».
«Стеклянная тара — травмоопасна. Следовательно, нам необходимо исключить возможность ее появления в местах, где будут собираться десятки тысяч людей. Тем более что это никак не коснется заведений, специально предназначенных для культурного отдыха», — заявил он.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания.
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