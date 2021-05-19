Госпитализация с коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 47%

По сравнению с прошлой средой на 11,38% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях, на 46,69% — суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. При этом общее количество активно больных за прошедшие 7 дней снизилось на 0,28%.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе. Риск заражения COVID-19 повышается. Единственный надежный способ защититься от заболевания и его тяжелых последствий — это прививка», — говорится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 на 19 мая.

За весь период в Петербурге вакцинировано 632 212 человек. Из них 533 174 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 5 390 человек, вторично — 6 871. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 807 182 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 92 730 комплектов. Остаток на фармбазе — 82 240. Запас вакцины в городе составляет 174 970 комплектов доз.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 965 тысяч, в Москве — 1 миллион 145 тысяч, в Петербурге — 429 тысяч, в Ленинградской области — 44 тысячи, в мире — 164 миллиона человек. Ленинградская область ужесточает ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.