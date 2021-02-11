«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «Петербург будущего 2021»

Январский выпуск журнала редакция «Собака.ru» традиционно посвятила Петербургу будущего — и тем, кто меняет город к лучшему. Героями обложки стали члены фонда «Зеленый Петербург» — это главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, команда тактичного озеленения Plants for Friends во главе с Варварой Щербаковой, Екатериной Фалдиной, Екатериной Мининой и идеолог проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника. Пришло время назвать и лауреатов премии «Петербург будущего 2021». Вот они, главные лица урбанистики, экологии и социальной среды!
Новый музейный проект года
Максим Левченко / музей Иосифа Бродского в доме Мурузи
Выставки года
Архитектурное бюро года
Открытие года / Новое общественное пространство
Коллаборация года
Фонд «Зеленый Петербург», Сергей Семак и Мария Тиника («Деревья Петербурга»)
Дело года
Восстановление стены девичьего винограда на улице Лизы Чайкиной. Сообщество «Петроградская диаспора» и компания «Альпми»
Ресайкл-проект года
Благотворительные магазины «Спасибо!»
Тактический урбанист года
Экологический проект
«АртЭко»: завод по переработке, установка контейнеров для раздельного сбора во дворах, такси, которое забирает вторсырье
Соучаствующее проектирование года
Набережные рек Охта и Оккервиль / Олег Паченков
Реставрация года
Ольга Таратынова, Царское село, церковь в Екатерининском дворце
Анти-ковидный проект
Активист года
«Фонд друзей Балтийской Нерпы», спасающий редких краснокнижных животных
Комьюнити года
Книжный магазин «Подписные издания»
Благотворительный проект года
«История одного проекта». Курирует регулярную раздачу еды нуждающимся петербургскими кафе и ресторанами
Урбанисты года
Екатерина Манжула и Центр компетенций
Спортивное общественное пространство года
Команда FK Ramps — за скейт-парк под мостом Бетанкура и скейт-парк и памп-трек под Коломяжским путепроводом
Теоретики года / блог года
Telegram-канал «Клизма романтизма» и авторы теории стиля КапРом
Лауреаты будут отмечены за то, что делают самый красивый в России (это наше мнение, никому его не навязываем) мегаполис городом удобным для жителей, и городом глобальной привлекательности.
В 2020-м в Петербурге, не смотря на сложнейшие условия, появились новые общественные пространства, социальные инициативы и культурные институции. Петербуржцы весь год обсуждали эти резонансные проекты и признали: они изменили город к лучшему.
4 марта в Зимнем саду Rocco Forte Astoria Hotel состоится медиа-день с лауреатами, прямую трансляцию смотрите на нашем сайте, социальных сетях, а также в инстаграм sobaka_ru. А вечером Яна Милорадовская и Михаил Стацюк вручат всем лауреатам статуэтки "Петербурга будущего 2021", для этой премии мы делаем их из переработанного пластика.
О наших прошлых премиях читайте здесь:
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.