«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «Петербург будущего 2021»

Лауреаты будут отмечены за то, что делают самый красивый в России (это наше мнение, никому его не навязываем) мегаполис городом удобным для жителей, и городом глобальной привлекательности.

В 2020-м в Петербурге, не смотря на сложнейшие условия, появились новые общественные пространства, социальные инициативы и культурные институции. Петербуржцы весь год обсуждали эти резонансные проекты и признали: они изменили город к лучшему.

4 марта в Зимнем саду Rocco Forte Astoria Hotel состоится медиа-день с лауреатами, прямую трансляцию смотрите на нашем сайте, социальных сетях, а также в инстаграм sobaka_ru. А вечером Яна Милорадовская и Михаил Стацюк вручат всем лауреатам статуэтки "Петербурга будущего 2021", для этой премии мы делаем их из переработанного пластика.

О наших прошлых премиях читайте здесь:

Петерубрг будущего 2020

Петербург будущего 2019

Петерубрг будущего 2018