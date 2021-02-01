С 1 февраля запись на вакцинацию от коронавируса в Петербурге осуществляется через портал «Здоровье петербуржца», единый и региональный порталы Госуслуг, виртуальные колл-центры поликлиник города, а также по номеру телефона 122. На сегодняшний день в Петербурге открыты 99 прививочных пунктов, 11 из которых — в частных медицинских организациях. Посмотреть их адреса и телефоны можно здесь.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов к масштабной вакцинации от коронавируса. По его словам, работа налажена, а петербуржцы активно записываются на прививку. В минувшее воскресенье, 31 января, в Петербург поступило еще 37 800 доз вакцины «Спутник V».

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева.