В Петербург поступило почти 38 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Сейчас в городе развернуто 99 прививочных пунктов, 88 из которых на базе поликлиник и 11 — в частных медорганизациях. В поликлиниках остаток вакцины составляет 40 430 доз. Также в течение двух недель в городе будет принимать желающих вакцинироваться ещё 21 пункт.