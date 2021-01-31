В Петербург поступило почти 38 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В это воскресенье, 31 января, в Петербург поступило еще 37 800 доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Сейчас в городе развернуто 99 прививочных пунктов, 88 из которых на базе поликлиник и 11 — в частных медорганизациях. В поликлиниках остаток вакцины составляет 40 430 доз. Также в течение двух недель в городе будет принимать желающих вакцинироваться ещё 21 пункт.
Всего первую прививку уже получили около 65 тысяч петербуржцев, а полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 12,2 тысячи человек.
Напомним, губернатор города Александр Беглов заявил о готовности Петербурга к масштабной вакцинации. По его словам, работа уже налажена, а горожане активно вакцинируются. Также ранее стало известно о том, что в Петербурге на 40% снизилось количество госпитализаций — по сравнению с пиковыми значениями декабря.
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