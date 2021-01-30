Беглов: Петербург готов к масштабной вакцинации

Петербург готов к масштабной вакцинации жителей города от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, ссылаясь на главу города Александра Беглова.
По словам губернатора, работа налажена, а горожане активно вакцинируются. «На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ждем дополнительного поступления. В городе все готово к началу масштабной вакцинации населения», — добавил Беглов.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Петербурге на 40% снизилось количество госпитализаций — по сравнению с пиковыми значениями декабря. Сейчас в городе свободны 37% коек.
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