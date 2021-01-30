Беглов: Петербург готов к масштабной вакцинации

По словам губернатора, работа налажена, а горожане активно вакцинируются. «На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ждем дополнительного поступления. В городе все готово к началу масштабной вакцинации населения», — добавил Беглов.