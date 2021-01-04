Власти Петербурга готовятся к трем новым «волнам» заболеваемости после праздников

В Петербурге в период праздников сократилось количество госпитализаций людей с коронавирусом, однако власти готовятся к трем новым «волнам» заболеваемости после них. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин, сообщает «Фонтанка».
Как отметил Елин, число госпитализаций уменьшилось на 30 процентов, поскольку люди во время праздников предпочитают болеть дома. «Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны [заболеваний]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — цитирует чиновника издание.
Кроме того, вице-губернатор попросил петербуржцев соблюдать необходимые ограничения. «Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на своё здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать», — сказал он.
Напомним, ранее инфекционист также предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 после праздников. По прогнозу эксперта, ситуация с коронавирусом в России нормализуется лишь к концу февраля.
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