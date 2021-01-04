Власти Петербурга готовятся к трем новым «волнам» заболеваемости после праздников

Как отметил Елин, число госпитализаций уменьшилось на 30 процентов, поскольку люди во время праздников предпочитают болеть дома. «Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны [заболеваний]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — цитирует чиновника издание.