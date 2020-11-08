Руководство Минздрава РФ приедет в Петербург из-за ситуации с коронавирусом

Ранее глава Комздрава рассказал о «новом антирекорде». За сутки в Петербурге госпитализировали более 800 человек. По его словам, это в два раза больше, чем число новых инфекционных коек в перепрофилированной Мариинской больнице.

С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.