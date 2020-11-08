Руководство Минздрава РФ приедет в Петербург из-за ситуации с коронавирусом

Руководство Минздрава России по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко отправится в Петербург в воскресенье. Их приезд связан с ростом заболеваемости коронавирусом в городе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — уточняется в сообщении.
По данным агентства, в Петербурге коэффициент распространения вируса повысился до 1,28. Практически месяц он находится на максимальной отметке. На протяжении последних пяти дней в Петербурге регистрируют более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.
Ранее глава Комздрава рассказал о «новом антирекорде». За сутки в Петербурге госпитализировали более 800 человек. По его словам, это в два раза больше, чем число новых инфекционных коек в перепрофилированной Мариинской больнице.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.
Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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