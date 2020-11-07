Глава Комздрава рассказал о «новом антирекорде». За сутки в Петербурге госпитализировали более 800 человек

За сутки в стационары Петербурга, перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом, госпитализировали 805 человек. Об этом сообщает глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Он назвал этот показатель «новым антирекордом». По его словам, это в два раза больше, чем число новых инфекционных коек в перепрофилированной Мариинской больнице (около 500).
«Поэтому вместе с перепрофилированием все новых медицинских учреждений город вводит новые ограничительные мероприятия. Комитетом по здравоохранению утвержден перечень хронических заболеваний, при которых работодателям рекомендуется отправить работников на дистанционный режим работы», — добавил он. Также Лисовец уточнил, что эта мера является рекомендательной.
Напомним, ранее Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил перечень заболеваний, при наличии которых нужно переводить сотрудников на удаленный режим работы. В списке оказались заболевания иммунной и эндокринной систем (сахарный диабет и ожирение), органов дыхания (астма), мочеполовой системы. Также в перечень вошли болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения (стенокардия) и наличие новообразований.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.
Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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