Глава Комздрава рассказал о «новом антирекорде». За сутки в Петербурге госпитализировали более 800 человек

Он назвал этот показатель «новым антирекордом». По его словам, это в два раза больше, чем число новых инфекционных коек в перепрофилированной Мариинской больнице (около 500).

«Поэтому вместе с перепрофилированием все новых медицинских учреждений город вводит новые ограничительные мероприятия. Комитетом по здравоохранению утвержден перечень хронических заболеваний, при которых работодателям рекомендуется отправить работников на дистанционный режим работы», — добавил он. Также Лисовец уточнил, что эта мера является рекомендательной.