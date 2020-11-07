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Комздрав опубликовал список болезней, при которых рекомендовано работать удаленно

Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил перечень заболеваний, при наличии которых нужно переводить сотрудников на удаленный режим работы. Документ появился на сайте Смольного в минувшую пятницу, 6 ноября.

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В списке оказались заболевания иммунной и эндокринной систем (сахарный диабет и ожирение), органов дыхания (астма), мочеполовой системы. Также в перечень вошли болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения (стенокардия) и наличие новообразований.

Кроме того, на на «удаленку» следует перевести беременных и недавно родивших женщин, а также петербуржцев, которым провели трансплантацию органов и тканей. Полный список диагнозов можно посмотреть здесь.

Напомним, с 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов. 

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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