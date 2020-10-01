Какой будет погода в октябре? Отвечает главный синоптик Петербурга

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, температурная аномалия в октябре будет на два градуса выше нормы. Обильных осадков не ожидается. «Первая половина месяца: дневные температуры — 10-15 градусов, будет еще теплее, 15-18 градусов в начале месяца. Ночные температуры — плюс 5-10 градусов. В отдельные ночи плюс 1-4 градуса», — приводит ТАСС слова синоптика.

Во второй половине октября в Петербург придет похолодание. Дневные температуры ожидаются в пределах 4-9 градусов выше нуля, ночные — от 1 до 6 градусов со знаком «плюс». «И в отдельные ночи уже будут заморозки до минус одного-трех градусов», — добавил Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 2 октября, переменная облачность без осадков. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, в пригородах до 4, днем — от 16 до 18. В субботу, 3 октября, температурная картина аналогична. В воскресенье, 4 октября, днем местами кратковременные дожди. В ночное время суток от 9 до 11 градусов, днем — от 14 до 16 со знаком «плюс».

В Петербург пришло бабье лето, как и прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. Последняя неделя сентября поставила два температурных рекорда подряд. 23 сентября был побит юбилейный, 15-ый рекорд года, а на следующий день, 24 сентября, 16-ый по счету — последний раз в этот день так тепло было 95 лет назад. Теплая погода может вновь вернуться в октябре, а вот грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.