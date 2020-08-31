«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — рассказала Ura.ru климатолог.

Предварительные прогнозы Гидрометцентра также говорят о сильных морозах грядущей зимой, подчеркнула Пестрякова. Прохладной будет и осень — теплые дни стоит ожидать только в самом начале сентября, после чего в Россию постепенно придет похолодание. Более точный прогноз Гидрометцентра стоит ожидать в сентябре.

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: несмотря на большое количество солнечных дней, уходящее лето в Петербурге было дождливым. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%. Это произошло впервые за последние три года — 2016 и 2017-ые были еще более дождливыми, тогда выпадало 201 и 155% от летней нормы осадков.