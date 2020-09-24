В Петербурге — второй температурный рекорд осени подряд. Теплее, чем в 1925-ом!

«Бабье лето в разгаре, продолжаем бить рекорды. Сегодня температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла 23,4 градуса. В 1925 году наблюдался экстремум температуры в 22,9 градуса», — приводит ТАСС слова главного синоптика города Александра Колесова.

Сегодняшний рекорд для Петербурга — 16-ый за год. В минувшую среду, 23 сентября, был побит юбилейный рекорд.

Ждем еще рекордов! По прогнозу синоптиков, в пятницу, 25 сентября, без осадков — ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 20 до 22. Такая же погода ждет петербуржцев и в субботу, 26 сентября. Как и в воскресенье. 27 сентября похолодает только в ночное время, и то на один градус — ожидается от 10 до 12 со знаком «плюс».

Теперь с уверенностью можно сказать — в Петербург пришло бабье лето! Как и прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. Теплая погода может вновь вернуться в октябре, а вот грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.