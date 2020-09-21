«Теплая погода до 28-29 числа. Завтра еще немножечко попрохладнее, а с 23-го числа уже 20 градусов, 20-22 градуса. Можно сейчас уже говорить, что бабье лето будет. Все циклоны и дожди будут проходить по Балтике, и наша территория — практически без осадков», — приводит ТАСС слова Колесова.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник днем, 22 сентября, воздух прогреется до 19 градусов. В среду, 23-го, преимущественно бе осадков. Ночью от 9 до 11 градусов, в окрестностях местами до +6, днем — от 18 до 20 градусов тепла.

Напомним, несмотря на большое количество солнечных дней, лето 2020 года в Петербурге было самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%. Грядущая зима может быть суровой. Зато бабье лето может вновь вернуться в октябре 2020 года.