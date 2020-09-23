По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 23 сентября, городская метеорологическая станция зафиксировала первый осенний температурный рекорд, ставший 15-ым за год. К 15:00 воздух в Петербурге прогрелся до 21,1 градуса выше нуля.

Предыдущий исторический рекорд температуры в Петербурге был поставлен в 1989 году — тогда 23 сентября столбики термометров дошли до отметки 20,6 градусов тепла.

Грядущий день в Петербурге также обещает быть теплым. В четверг, 24 сентября, в городе без осадков, температура воздуха — от 20 до 22 градусов. В пятницу, 25 сентября, также без осадков. В ночное время от 11 до 13 градусов, дневное — от 20 до 22 со знаком «плюс». Аналогичная погодная картина ждет петербуржцев в субботу, 26 сентября.

Теперь с уверенностью можно сказать — в Петербург пришло бабье лето! Как и прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. Теплая погода может вновь вернуться в октябре, а вот грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.