Ждать ли россиянам бабье лето? И когда? Отвечают синоптики

В этом году наступление бабьего лета стоит ожидать жителям Центральной России на границе 9 и 11 сентября. «У бабьего лета нет определенного срока, и оно может быть не каждое лето. Оно связано с антициклональным характером погоды», — отметил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик также не исключил второго пришествия бабьего лета — ориентировочно в октябре. «У нас два погожих периода осенью. Один в начале сентября, а второй во второй половине осени… Сначала подождит, а потом наступают хорошие солнечные дни без осадков», — добавил он.

Напомним, несмотря на большое количество солнечных дней, лето 2020 года в Петербурге было самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%. А грядущая зима может быть суровой. И всему виной жаркое лето.