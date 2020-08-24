В Петербурге разрешили проведение спортивных мероприятий. Скоро откроют автошколы

Соответствующие изменения в постановление правительства от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» губернатор Александр Беглов внес 21 августа, новая редакция была опубликована на официальном сайте Смольного сегодня, 24 августа, и уже вступила в силу.

Согласно документу, с понедельника в Петербурге вновь разрешено проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных Единый календарный план, при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Другие ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, сохраняются до 20 сентября — в том числе ношение средств индивидуальной защиты и рекомендация соблюдать режим самоизоляции людям старше 65 лет.

Традиционные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут под открытым небом только для учащихся 1 и 11 классов и при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты. Также новая редакция постановления разрешает возобновление деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с 14 сентября — тогда в Петербурге в том числе откроются автошколы.

До 1 ноября продлен запрет на работу детских лагерей на территории Петербурга и приостановлено предоставление им социальной поддержки со стороны городского правительства.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице.